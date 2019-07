Akordionikuninganna mäng paneb linnudki kuulama

See kõlab küll kui Walt Disney multifilmis, kus Lumivalgeke metsloomadele laulab, kui see poleks tõsi. «Metsas on kõige parem akustika, eriti minu akordionile. Ta hakkab kohe helisema ja ma kuulen ülemhelisid,» ütleb Tuulikki.

Lindudel ei jää see märkamata. «Nad reageerivad, kuulavad. Kui mina mängin, on lind vait ja mingi aja pärast hakkab laulma. Ta kuuleb muusikat ja tahab sinna midagi kaasa öelda. Kui mängin, siis kaasan kõik, mis minu ümber on. See ongi elu. Muusika on igal pool.»