Valga otsib koolimaja laiendajat

Suuremaks paisuvasse koolikompleksi on vallal kavas kolida Priimetsa kooli õpilased. Selleks renoveeritakse Vabaduse 13 asuv hoone, mis ehitatakse kokku naabruses asuva majaga, kuhu tulevad klassiruumid ning toad kooli juhtkonnale ja õpetajatele. Lisaks ehitatakse algklasside tarbeks uus hooneosa praegu tühjalt seisvale platsile Vabaduse 15 maja kõrval.

Tööde maksumuseks on planeeritud neli miljonit eurot, täpne hind selgub riigihanke tulemusel. Ehitusfirmadelt oodatakse pakkumisi 12. augusti keskpäevani.

«Projekti muudab keerukaks asjaolu, et see hõlmab ühtaegu nii arhitektuurimälestise restaureerimist, hoone rekonstrueerimist, uue hooneosa püstitamist kui ka mitmesuguseid välitöid,» on varem öelnud vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama.