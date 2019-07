Ralli telepilt jõuab kümnete miljonite inimesteni

Lisaks toodatakse päeva kokkuvõtted laupäeva ja pühapäeva õhtusse, need on nähtavad Kanal 12 vahendusel. Väga oluline on ka välismaiste vaatajate osa. WRC promootori kaudu läheb telepilt Rally Estonialt, kus on stardis kõik neli WRC tehasemeeskonda, üle maailma 30 telejaama ja WRC enda platvormile All Live, kust saab näha viie kiiruskatse ja ava-ning lõputseremoonia ülekandeid ja mõlema päeva lõpus ka kokkuvõtteid.

Postimees Grupi peaprodutsent Marko Kaljuveer, et tegu on väga mahuka projektiga, millega tehakse Eestis ajalugu. "Sellises mahus ja nii rohke tehnikaga ei ole vähemalt mina küll varem teleülekandeid teinud. Kokku on töös seitse ülekandejaama, kaks satelliidi jaama, helikopter ja pea 100 inimest. Kaasatud on Eesti telemaastiku professionaalid ja WRC promootoriga koostöö on olnud kõigi jaoks väga suur väljakutse. Nende poolt on selged nõuded ülekannetele ja nad pole kahelnud meie võimekuses sellises mahus ülekandeid kvaliteetselt toota,” rääkis ta.