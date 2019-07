Fotod: Mees sai elektritrelli hoides piksetabamuse, kuid pääses eluga

«Esimese hetkega ei jõudnud mõeldagi, mis juhtus. Püüdsin põgeneda, kuid pool jäsemetest olid halvatud. Olin kukkunud tööpingilt põrandale ja mäletan, kuidas kätt tõstes virutas minu enda käsi mulle korduvalt vastu nägu. See toimis ainult õlaliigesest, allpool lihased ei töötanud. Roomasin eemale, saamata aru, mis on juhtunud,» kirjeldas mees. Mõne hetke pärast taipas ta, et teda oli tabanud äikselöök kätte läbi elektritööriista.