Noorte tööhuvi kasvab jõudsalt

Noorte huvi minna tööle ning tööandjate valmisolek tööd pakkuda on mullusega võrreldes märkimisväärselt kasvanud. 8. juuli seisuga on Tööinspektsioonile laekunud 990 teadet 3500 alla 15-aastase lapse töötamise kohta. Mullu samal ajal oli teada antud 2708 lapse töötamise kohta.

„Eelmisel aastal kasvatas see noorte huvi töötada ning tööandjate huvi neile tööd pakkuda. Sel aastal on töötavaid noori veelgi juurde tulnud,“ lisas Miidla-Vanatalu.

Miidla-Vanatalu rõhutas, et ka tööle asumisel vastutab lapse heaolu eest alati lapsevanem. „Kõikide alaealiste, sh 16 ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. Vanem peab tutvuma lapse tulevase töö tingimustega, nt mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded jne. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine,“ rõhutas Miidla-Vanatalu.