Väikepruulija toob Põlvamaale rahvusvahelise bändi- ja joogivaliku

Teist suve järjest korraldatava "Beer Camp & Rock'N'Roll" eesmärk on siduda raskemuusika käsitööõllega. Selleks on kaasatud parimad pruulikojad nii Eestist kui ka välismaalt. Ka muusikavalikus vaadatakse Eestist väljapoole, et luua üha kasvavale publikule mitmekesine elamus. Eelmisel aastal külastas Põlvamaa metsade vahel asuva Käbliku turismitalu maadel toimuvat festivali kokku üle 700 inimese.