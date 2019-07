Metsa- ja puidusektor moodustab kümnendiku Eesti tööhõivest

Metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse esimehe Jaak Niguli sõnul avaldub metsa- ja puidusektori olulisus tööandjana eriti tugevalt Eesti maapiirkondades. Ta selgitas, et metsa- ja puidusektor on üks väheseid tööandjaid väljaspool Harju- ja Tartumaa tõmbekeskusi, mis suudab pakkuda rahvusvahelise haardega tööd keskmisest kõrgema palgatasemega.

Samas tunnistas Nigul, et metsa- ja puidutööstuse sektoris on nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele suur. "Usume, et sektori tugev panustamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsiooni aitab valdkonna juurde tuua ka noori. Töö metsandus- ja puidusektoris nõuab aina rohkem teadmisi infotehnoloogiast, mehhatroonikast ja robootikast, mis on kindlasti tulevikualad," ütles liidu juhatuse esimees pressiteate vahendusel.

Nigul lisas, et metsa- ja puidutööstusel on aina olulisem roll ka praeguste kliimaprobleemidega tegelemisel, sest tegemist on tema sõnul pea ainsa tööstusharuga, millel on pakkuda lahendusi. "Asendades naftapõhised tooted mahavõetud puudest valmistatutega, on võit keskkonnale mitmekordne. Seega peitub puidus tohutu potentsiaal tänaste kliimaprobleemide lahendamisel," rääkis ta.