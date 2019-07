Sündmuse peakorraldaja Kert Rõõmus sõnas, et tegu on Eesti kõige suurema ühe auto mudeli kogunemisega. Ta meenutas, et kokkutulek sai alguse 2012. aastal. Siis osales seal 18 autot. Rõõmus nentis, et kõige suuremaid BMW E30 kokkutulekuid võib näha Poolas, kus osaleb tavaliselt üle 250 masina.