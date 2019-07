Rallipublik eksib lihtsate ohutusreeglite vastu

1. Emad-isad, kes koos lastega üle ralliraja jooksevad. Kahjuks leidub pea igal rallivõistlusel mõni perekond, kes ralliauto lähenedes otsustavad ootamatult üle tee joosta, pannes sellega ohtu terve pere ja rallisõitjad. Kui on tarvis teisele poole rallirada saada, siis küsi turvatöötajalt abi, et leida ohutum koht ja aeg teeületuseks.

2. Keelualas viibimine ning turvalintide ja keelumärkide eemaldamine. Enne starti kontrollitakse rallirada põhjalikult üle ja tähistatakse see turvalintide ning keelualamärkidega. Nii on igal pealtvaatajal selge ülevaade, kus on ohtlik viibida. Kahjuks astuvad osad rallisõbrad parema pealtvaatamiskoha nimel keelualasse, kus on väga suur oht teelt välja sõitvale ralliautole ette jääda. Osad pealtvaatajad on eemaldanud isegi rajamärgistust, näitamaks, et nad ei ole keelualas. Sellega seatakse ohtu nii ennast kui teisi pealtvaatajaid.