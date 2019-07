Eesti turule toodi esimene värske laktoosivaba piim

„Kuigi enamus Eesti inimestest on harjunud jooma piima ja piimast ning piimatoodetest on kujunenud aastasadadega meie toidulaua põhikomponendid, on meil hulk inimesi, kes piimasuhkrut ehk laktoosi ei talu,“ sõnas Tere ASi turundusjuht Katrin Tamm.

„Põhjalikke uuringuid eestimaalaste laktoositalumatuse kohta ei ole viimastel aastatel küll tehtud, kuid probleem on kasvav ja seda samuti teadlikkuse tõusu tõttu. Skandinaavias on laktoosivabade toodete nõudlus selges kasvutrendis ning ka Eestis küsivad tarbijad järjest enam laktoosivabu tooteid.“

Turundusjuht lisas, et piimas sisalduv kaltsium on inimesele vajalik kogu tema elukaare jooksul, igas eas, sest ilma toidust saadava piisava kaltsiumita võib tekkida osteoporoos. Inimese tervise seisukohtalt on kõige olulisem tasakaalustatud toitumine, kus kõik olulised toiduained on esindatud õiges koguses ja viisil.