Augusti alguses avab Võrus uksed uus toidupood

Kaubanduskeskust ümbritseval platsil on veel maha panemata asfalt ja tegemata mõni muu väiksem töö. «Kui saame viimaste tööde tähtaegade suhtes lõpliku selguse, saame öelda välja ka kaupluse avamise täpse kuupäeva,» rääkis Grossi kauplusteketi omanikfirma OG Elektra üks juhte Georg Gross. «Plaanime poe avada mõne nädala pärast.»

Grossi toidupood on seni Võrus asunud Kagukeskuses, kus praegu käivad laiendustööd, Kagukeskuse uute rentnike koha pealt on juttu olnud ka Selveri võimalikust huvist. Georg Gross kinnitas, et senisesse kohta nende pood ilmselt alles ei jää, sest Kagukeskuse arendaja soovis Grossi toidupoega lepingu lõpetada.