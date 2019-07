Kalameeste päeva hitiks tõusis suitsurääbis

«Meie kaubamärk on Põhja Peipsi Köök. Käimegi mööda laatasid ja pakume värsket kala otse ahjust,» rääkis FIEna tegutsev Taavi Vogt. «Kala on püütud neljapäeval, reedel see soolati ja täna (laupäeval – MM) siis teeme. Praegu on ju rääbiseaeg. Viimased andmed küll näitavad, et püük kahaneb, ning kalamehed kardavad, et varsti saab kala päris otsa. Päevas tõmmatakse 15–20 tonni välja, see on päris korralik kogus. Aga ühel hetkel saab kvoot täis või keerab ilma ära ning polegi enam rääbist.»