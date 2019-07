Riinu Räim: tants ümber sünnituskatla

Paistab, et laulutuules ei ole taevani üles tõusnud üksnes selle maa keel, vaid ka kõvasti suitsu: sulgemisargumentide ümber käib endiselt hämamine, vastutust tehtud otsuse ja selle muutmise võimalikkuse üle veeretatakse Tartu Ülikooli kliinikumi kapsaaiast kord haigekassa, siis jälle Põlva valla õuele ning lisaks ei ole kaks aastat kestnud saaga jooksul keegi asjaosalistest suutnud vastata kogukonna lihtsale küsimusele: millist probleemi Põlva sünnitusosakonna sulgemisega lahendada püütakse?

Põlva haigla nõukogu uue juhi Marek Seeri kommentaar Mari-Liisa Parderi 8. juulil Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud arvamusloole on näide sellest, kuidas põhiküsimusele vastamise ja faktipõhiste argumentide esitamise asemel žongleeritakse avalikus teavituses hoopis avaliku arvamuse kujundamisega. Kui nõukogu esimees seab oma kommentaari fookusesse sünnituskvaliteedi ja turvalisuse, süttib lugeja peas kohe häirekell. Mis nende kahega siis Põlvas ometi lahti on?

Lähemalt uurides selgub, et lahti ei ole midagi. Sünnitusteenuse kvaliteet ja ema-lapse turvalisuse küsimus on püsinud Põlva sünnitusosakonna tulevikku puudutavate arutelude keskmes ning kummagi kohta pole ühelgi ametkonnal ega ka sünnitajail Põlva haiglale etteheiteid olnud. Ka 27. juunil peetud Põlva vallavolikogu istungil kinnitas Marek Seer üheselt, et Põlva haigla sünnitusosakonna kvaliteedinäitajad ei erine teistest mitte millegi poolest. Ometi tõmbab kliinikum igal võimalusel kvaliteedikaardi jälle lauale. Kui teenuse kvaliteediga ei ole probleeme, siis kellele ja milleks on vaja pidevalt vastupidist muljet jätta ja kas vastuolulisi sõnumeid saatev nõukogu esimees harrastab valetamist volikogus või leheveergudel? Olgu kuidas on, usaldust ega kindlust ei tekita kumbki variant.

Kvaliteediküsimuse kõrval tõstab Marek Seer oma kommentaaris esile Põlva sünnitusosakonna rahalise tasuvuse. Kes mäletab, siis valitsus eraldas möödunud aastal Põlva sünnitusosakonna miinuse katmiseks 200 000 eurot, mis on teadaolevalt haiglale üle kantud. Põlva vallavolikogu avalikul istungil märkis haigla värske juht Margot Bergmann sünnitusosakonna kahjumiks 40 682 eurot. Kuidas riigilt sihtotstarbeliselt sünnitusosakonna käigus hoidmiseks eraldatud viis korda suurema summaga ei ole võimalik katta sünnitusosakonna kahjumit, jääb pehmelt öeldes arusaamatuks.

Mõistagi ei saa ühekordne rahasüst olla lahendus, ent näikse, et haigla suuromanikul pole huvi leida püsivat lahendust. Kogukond on näidanud üles valmisolekut panustada osakonna parendamisse, sealhulgas esitati Põlva valla kaasava eelarve raames taotlus uue sünnituslaua ja KTG-aparaadi soetuseks ning koostöösoovi kinnitati ka kohtumisel haigla uue juhiga. Paraku ei ole otsustajad kogukonnale selgelt teada andnud, millist toetust on osakonna säilimiseks vaja. Selle asemel korratakse ikka ja jälle, et aktsionäride kokkulepe näeb ette sünnitusosakonna sulgemise aasta lõpus, jättes tähelepanuta, et otsuse üks nurgakive olnud prognoos sünnituste arvu vähenemise kohta ei pea paika.