Rongireisijate arv Tartu ja Valga vahel vähenes

Võrreldes eelmise aastaga on tema sõnal Elroni rongidega tehtud üle 200 000 sõidu rohkem. Kõige suurema kasvu on toonud just kiired ekspressühendused – nii Tartu kui ka Narva suunal on sõitjate arv kasvanud rohkem kui veerandi võrra.

Müügi- ja arendusjuht tuletas ühtlasi meelde, et rongist ostes saab pileti soodsamalt piletimasinast ning ka omavalitsuse antud tasuta sõiduõiguse puhul on oluline oma sõit piletimasinas registreerida – ainult selliselt on transpordifirmale teada, et inimene on rongis sõitnud ning seeläbi saavad rongiliikluse kulud kaetud. "Samuti on meile väga oluline rongide täituvuse ja eri peatuste kasutuse info, et saaksime liinile saata sobiva suurusega rongi."