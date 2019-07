Valga mööblitehast tüürivad kasumisse kärped ja robotid

OÜ Delux Holding omaniku Göran Valdemar Sjöholmi sõnul on kõvasti vaeva nähtud, et kulusid kärpida. Kui veel mullu märtsis oli töötajate arv töötamisregistri andmetel 208, siis tänavu juunis 145. «Oleme kahjumit vähendanud. Septembriks peaksime juba plussis olema. Me ei saa kahjumiga jätkata. Oleme töö ümber struktureerinud. Mais olime kuu aega plussis ja ka aasta alguses.»