Põlva kooli uuemast korpusest jäi alles vaid kest

Korrus kõrgemale kolinud raamatukogus askeldas juba juhataja Anne Ojaste koos «esimese lugeja» ehk poeg Karl Marteniga. «Malevalapsed olid ka abiks. All oli meil 140 ruutu, siin on 170. Puhkenurki, kuhu õpilased saavad eralduda, on nüüd päris mitu,» rääkis ta.

Kõige rohkem on muutunud kolmas korrus, kus on ka puhkamisnurgad. Kunstiklassis on uus klaasisulatuse ahi, millega saab ka keraamikat põletada. Koridoris olevatele siinidele saab panna näituse. Eraldi klassid on käsi- ja näputööks. Küsimusele, mis neil töödel vahet on, kostis Usin naljaga pooleks: «Üks on käega ja teine näpuga tehtav.»

Kahes ruumis olevad lauad on tavapärasest kõrgemad, et ei tekiks sundasendit. «Vajadusel saab kõrgemaks timmida ka toole,» märkis Usin.

Uhke ja tänapäevane on samuti kodundusruum. Kokku on siin kuus pliiti, mille juures saab paariliikmeliste meeskondadega söögi tegemist harjutada. Kuna kõigil ei pruugi kodus olla digitaalseid pesumasinaid, õpitakse ka nendega ümber käima.

Direktori sõnul oli kolmas korrus kohati väga külm – igal aastal tuli tunde ära jätta, lühendada või viia üle mõnele teisele korrusele. Lisakütteseadmete paigaldamist ei kannatanud jälle elektrisüsteem välja. «Nüüd on loodetavasti seegi mure murtud,» lausus ta.

Eeskuju Chemicumist

Teine korrus on loodusainete päralt. Seal asub muu hulgas teaduslabor, mille sisustus jõuab kohale augusti algul. «Võtsime eeskuju Tartu ülikooli Chemicumist. Laborit saavad kasutada teisedki valla õppeasutused ning me ei keela seda ka näiteks Kanepi või Räpina koolile,» rääkis Nook. Ta lisas, et senine labor oli rohkem gümnaasiumi keemiaõppe suunitlusega.

Õpetajad ja juhtkond paiknevad nüüd garderoobi lähedal esimesel korrusel – ei ole vaja neid enam maja pealt otsida. Õpetajate toa kõrval on pedagoogide riidehoid, mida varem polnudki. Igas ruumis lähevad tuled ise põlema, kui keegi siseneb, ning kui ruumist lahkutakse, jälle kustuvad.

Oma kabineti aknast avaneb direktoril ideaalne vaade välisuksele – seega saab ta kohe teada, kui mõni õpilane hilineb.

Hubaste tugitoolidega sotsiaalpedagoogi ruum on mõeldud just neljasilmajuttudeks. Eraldi tuba on veel meditsiiniõel, kes oli varem paigutatud koridori lõppu kipsist vaheseina taha. Koolil on nüüd ka mööda treppe roniv invatõstuk, mille kasutamisel on siiski vaja abistajat.

Janika Usina sõnutsi on vaba aja veetmise koht igati noortepärane. Tagaplaanil paistavad päikesemurdjad. FOTO: Mati Määrits

Sööklas einestavad ka gümnasistid

Söökla pind on sama suur kui varem, täiesti uus on köögiplokk. Saali saab vajaduse korral ka vallarahvas kasutada, sest see on õpperuumidest eraldatud.

Tagauksest hakkavad sööklas käima naabruses asuva gümnaasiumi õppurid, samuti suvel staadionil harjutavad jalgpallurid. Vanasse sööklasse on plaanitud aeroobika- ja jõusaal.

Igal pool on uus mööbel. «See on teadlik valik. Lisaraha sisustuse jaoks küsisime volikogu käest. Aga nüüd ei kujuta keegi ette, et oleksime teinud nüüdisaegse kooli minuvanuse mööbliga,» sõnas Usin.