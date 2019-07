Tehvandi staadion saab suurvõistlusteks uue kuue

Tutvuti võistluskeskuse ja rajatiste ning lasketiiru ja võistlusradade ettevalmistusega. Käidi üle kõik teleülekandega seonduv, sealhulgas kaamerate asukohad nii staadionil kui ka radadel. Vaadati üle ka stardi- ja finišiala. Ülevaatust tegi rahvusvahelise laskesuusatamisliidu IBU karikavõistluste direktor Kristjan Oja, kes tunnustas pingutusi, mida korraldajad on eeskätt 2022. aastal toimuvaks MK-etapiks ette võtnud.

«Oli hea meel näha, et staadionil käivad rekonstrueerimistööd. Enamik töid valmib juba EMiks ning osa peaks valmis saama 2022. aasta MK-etapiks. Üldplaanis on korraldajad ettevalmistusega graafikus,» nentis ta.

EMiks valmivad staadioni uuendustööd hõlmavad suusaradade ja staadionide valgustuse vastavusse viimist rahvusvahelise alaliidu nõuetega, meediatunneli ehitamist ja rolleriraja pikendust koos uue trahviringiga.

«Nimetatud tööde valmimise tähtaeg on 30. november. Pikemas perspektiivis on keskuse arendamine suunatud 2022. aasta laskesuusatamise MK-etapi õnnestumisele. Sügisel uuendatakse ka lasketiiru A-litsentsi. Selle tarbeks on juba lasketiir rekonstrueeritud: laiendati staadioniala ja paigaldati uued laskemärgid,» sõnas Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae.

Inspekteerimisel oli suure tähelepanu all ka võistluste telepildi tootmisega seonduv. «Peame laskesuusatamise EMi telepildi maailmatasemel ära tegema. Meile on see 2022. aastal toimuva laskesuusatamise MK-etapi peaproov. Inspekteerimise käigus vaatasime üle kaamerate asukohad. Kui lumi maha tuleb, vaatame veel kord kogu plaani üle ning vajaduse korral teeme korrektiive,» sõnas EMi ülekande režissöör Marek Miil.

Kõik ülekanded vaadatavad ETVs, nädalavahetuse ülekandeid saab lisaks jälgida ka Eurospordi kanalil.

«Pingutame koos ERRiga selleks, et teleülekanded õnnestuksid,» ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. «Mõeldes aga ka pealtvaatajatele, soovime paigaldada lisaekraanid nii staadionile kui rajale, et publikul oleks parim ülevaade võistlustest. Samuti on seekord suurem rõhuasetus tseremooniatel ja võistlusprogrammivälistel üritustel.»