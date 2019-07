Põlva kogenud pagar tähistas poole sajandi tööjuubelit

Pool sajandit on pikk aeg. Kujutage ette, et töötate 50 aastat ühes kohas. Sellise vägitükiga on saanud hakkama Põlvas asuva Lõuna Pagarite pagar Valve Hindrikson (68). 50 aastat ühes majas töötamist täitus Valvel sel esmaspäeval ning see ei jäänud märkamata tema kolleegidel ega ka pagarikoja juhtkonnal.