Lõõtsakuningas valati pronksi

Eesti Teppo-tüüpi lõõtsa tuntuks mänginud Kikas on lõõtspillipealinna Põlva kesktänaval silma peal hoidnud juba 2014. aastast saati. Harrastuskunstnik Juhan Veini loodud naivistlikus stiilis skulptuur Põlva kultuurikeskuse trepil on rahva seas südamlikult omaks võetud ning aastaaegade vaheldudes ja tähtpäevade saabudes on talle ikka sobilikud peakatted ja sallid seatud.