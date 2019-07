KäsitööTee ootab avastama

Võimalik on tutvuda käsitöömeistritega, valmistada juhendajate käe all mõni ese või õppida juurde uus tehnika. Käsitööpesades on võimalus soetada käsitööd ning peale selle pakutakse mõnes käsitöökojas söögipoolist, on kirjas Elva vallavalitsuse kodulehel.