Räpinas algasid tee- ja veetööd

«Et rekonstrueerida ka amortiseerunud Võhandu tänav, korraldasime ühishanke Räpina vallaga, et saada parem pakkumine ja üks peatöövõtja. Kuna tööd kattuvad, on väga oluline ühtne meeskonnatöö,» rõhutas Revekori juhataja Vilja Kvetkovski. «Räpina vallavalitsus on ehitajatega, kelle rasked veomasinad teel askeldavad ning tee seisukorda halvendavad, kokku leppinud, et pärast tööde lõppu teeb ehitusfirma enda järel tee korda.»