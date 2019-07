Ralli jättis kruusateedele oma jälje

Üks suuri murekohti on Raiga etapi kruusatee, kus sõideti ralli testi- ja kvalifikatsioonikatse. Seda katset on rallil sõidetud juba mitu aastat. Katse toimumiskoha vahetus läheduses elav Tõnu Riivik sõnas, et vanasti oli tee kitsas ja seal oli rohkelt kruusa. Praegu on tee laiaks surutud ja kruusa sinna keegi eriti juurde tuua ei taha. «Ütleme nii, et ralli on teedele paras koormus. Eks need masinad on ikka võimsad.»