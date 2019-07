Tarmo Tamm: eestlased on 80 aasta pärast püstirikkad

Tuleme nüüd kohaliku poliitika juurde. Miks olete Põlvas uue vallahoone rajamise vastu?

Valimiste eel ei tulnud ükski erakond välja ideega ehitada uus vallamaja. Mina sain sellest esimest korda teada meedia vahendusel, olgugi et olin ühe nimekirja esinumber ja sain ka valimistel kõige rohkem hääli. Vaatasin kõik volikogu protokollid läbi – küsimust pole kordagi arutanud. Uue hoone ehitamine paneb raha niivõrd kinni, et järgmisteks tegevusteks seda enam ei jätku.

Omal ajal viisin linnavalitsuse kultuurikeskusse just seetõttu, et hoonemürakat tuleb niikuinii kütta. Kui see maja ringi projekteerida, mahuks sinna kogu praegune vallavalitsus ning maksumaksja raha eest saaks palju mõistlikumaid asju teha. Tundub, et uue vallamaja ehitusega minnakse päästma keskväljakut, mis on jäänud väga üksikuks sinna garaažide vahele. Aga isegi uus vallamaja ei päästaks, sest inimesed ei võta seda kohta omaks.

Kuhu siis võinuks keskväljaku rajada?

Leerimaja ja järve vahele. Praegu sõidab turist linnast läbi ega teagi, et meil on selline väljak. Avaldasin juba enne ehituse algust oma vastuseisu kirjalikult, aga kui kellelgi on hääli rohkem, tehakse asi ära.

Kujutan ette, et haldushoone ehitust arutatakse enne ikka erakondade piirkondlike organisatsioonide juhatustes ja üldkoosolekutel ning koalitsiooninõukogus. Kas midagi sellist tõesti polnud?

Mina nende arutelude juures pole olnud. Tänavuses eelarves pole ühtegi rida uue vallamaja ehituseks. On küll rida «administratiivhoonete remont» ligemale miljoni euro eest, aga see on ka kõik.

Raha on ju põhimõtteliselt olemas – ühinemispreemia.

Sel juhul tulekski fikseerida, et ühinemispreemia on uue vallamaja ehituseks, seda aga pole tehtud. Pealegi ei tuleks selle rahaga kaugeltki välja.

Samas kuulute Keskerakonda, kes on Põlvas koalitsioonis. Kas see on ikka mõistlik, kui üks erakonna liige koalitsiooni plaani läbi kukutab?

Loomulikult pean hääletama nende ettepanekute poolt, mis on koalitsioonilepingus kokku lepitud. Praegu avaldasin lihtsalt arvamust: seda enam, et tegu on nii kuluka objektiga. Kui leitakse raha ja vähemalt koalitsioonis valitseb konsensus, milles küsimus. Igal juhul tahan enne eelarve juurde jõudmist argumente kuulda, sealhulgas seda, et mida kavatsetakse ette võtta olemasolevate hoonetega.