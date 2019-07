Valga pakub lahinguid igale maitsele

«Kahtlemata on terve kontseptsioon uus,» kinnitas MilFesti peakorraldaja Meelis Kivi. «Kümne aastaga oli see muutunud kaunis ühenäoliseks ja oma majaski tekkis küsimus, kas tõesti Eesti sõjalugu kätkeb vaid 1944. aasta tegevust.»

Lisaks näidislahingutele pakub Baltimaade suurim militaar­ajaloofestival kogu päeva Eesti jõuametkondade näidisesinemisi. Uudistada saab sõjaajalooklubide laagreid, varahommikul avatavat vanavaralaata, toimub Eesti ja Läti koertevõistlust. Lisaks on kavas õhtune filmivaatamine ja kontserdid.

«Kuna festival on algusest peale kavandatud pereüritusena, on programm üles ehitatud nii, et vaatamist pole mitte ainult isale ja pojale, vaid ka emale ja tütrele,» lisas major Kivi.