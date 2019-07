KÜSITLUS: millistes kohtades soovitate Lõuna-Eestis käia?

SIGNE HUNT, Sangaste mõisa tegevjuht

«Kindlasti tuleks ära käia Sangaste mõisa ringtallis, kus äsja avati näitus «Rukkikrahv ja ilmaimed». Samuti juuli alguses uksed avanud Peipsimaa muuseumis. Palamuse muuseumi vastvalminud peamajas olev püsinäitus on mõeldud kogu perele, see kajastab «Kevade» kaudu Eesti kihelkonnakoolide ajalugu. 20. juulist on maanteemuuseumis uus püsiekspositsioon «Masinate valitsemine». Jahedamate ilmadega soovitan minna mõnulema lossispaasse Wagenküll.»

Ahti Bleive FOTO: Tomi Saluveer

AHTI BLEIVE, Taevaskoja külavanem

«Esimese kohana soovitan loomulikult imeilusat Taevaskoda. See ei ole ainult Suur ja Väike Taevaskoda, vaid palju enamat. Kui leiate üles positiivse energiaga kohad, saate oma «akud» tõeliselt täis laadida. Kindlasti tasub ära käia Piusal, Suurel Munamäel, Ööbikuorus, Karulas, Hinni kanjonis, Meenikunno ja Valgesoo rabas. Kõigi nende looduskaunite kohtade külastamisel tasub alati võtta pisut rohkem aega ja põhjalikult kohta avastada, mitte lihtsalt läbi rutata.»

Kertu Uibopuu FOTO: Arvo Meeks

KERTU UIBOPUU, Puka mängumaa rajaja

«Meie mängumaa uksed on avatud veebruarist. Väikeste laste lemmikud on suur ronimislinnak, pallimeri, liumäed ja batuut. Suuremad mängivad meelsasti piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli või PlayStationis. Lõuna-Eestisse lastega tulles tasub kindlasti ära käia Elistvere loomapargis ja liikluslinnakus. Suured kiidusõnad on saanud ka Otepää ning Elva seikluspark.»

Egle Sisask FOTO: Maarius Suviste

EGLE SISASK, teatritegija Pühajärve kaldal