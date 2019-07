Sandra Vabarna hakkab torupilliõpetajaks ja mentoriks

Kuigi Vabarna hoiatas, et kavatseb olla range õpetaja, tuli talle sooviavaldus kuuelt torupillimängijalt ja kuuelt bändilt.

«Torupilliõpilaseks valisin Karolin Übneri, kelle kiri ja eesmärgid mulle väga meeldisid. Lisaks rääkis tema kasuks, et tal on juba õpilased. See tähendab, et minu õpetatu läheb tema kaudu edasi rohkematele torupillimängijatele ja seega on kasutegur torupillimängu taseme tõstmisele suurem,» selgitas Vabarna Lõuna-Eesti Postimehele.

Esimene kohtumine Übneriga toimub neil plaanide kohaselt augusti lõpus ning koostöö alguspäevaks on kavandatud 1. september.

«Plaanin seada eesmärgid nii, et see oleks ka minule nii tehniliselt kui ka loominguliselt arendav, sest minu arust õpetamise kaudu on võimalik ise väga palju õppida,» lisas Vabarna.

Abistatavaks bändiks valis Vabarna aga audiovisuaalset folktroonikat viljeleva bändi Oopus. Nende eesmärkidega tutvudes tekkinud tal äratundmine, et kollektiivil on tõesti huvi panustada aega ja energiat, et bändina areneda.