Galerii: Võru suur tantsufestival sai paraadiga avapaugu

Kultuurimajas Kannel leiavad aga reedel ja laupäeval aset välisrühmade kontserdid. «Seal näeb ära kogu kirevuse, mis välisrühmad siia toovad,» lausus Must. Tema sõnul on iga päev Kandle aias pidu, kus saab tantsida nii Eesti pärimustantsu, päeva jooksul õpitud välismaa pärimustantse või tuntud Eesti lõõtspillibändide saatel.

25. juubelit tähistava festivali juhi sõnul on peo üks tähtsündmusi laupäevaõhtune tänavatants, kus kõik saavad üheskoos tantsida. «Inimesed võivad tulla vaatama, kuidas näiteks tšiillased tantsivad Eesti pärimustantse,» rääkis Must. «Tantsitakse raskemaid, aga ka kergemaid tantse, kus saab ka ise kaasa lüüa.»

Võrust saab Musta sõnul taas tantsupealinn, nii suurt rahvusvahelist iga-aastast rahvatantsufestivali ei korraldata 400 kilomeetri raadiuses. Samal ajal on ka festivalilaat. Samuti on festivali üks osa Võru kodukohvikute päevad.

Kuna festival saab tänavu 25-aastaseks, teevad osaljad ka kingitusi. Näiteks laupäevaks on 30 lõõtspillimängijat ette valmistanud kontserdi Kandle aias. «Lõõtsamängijad on õppinud ja kasvanud koos meiega, nad on saanud festivalist inspiratsiooni,» lausus Must. Festivali kindel osa on lõõtsavõistlus, see leiab aset 31. korda.