Reps uurib Kanepi ja Sillamäe kooli

Repsi sõnul tuleb teateid selliste juhtumite kohta haridusministeeriumi aasta jooksul kümneid. "Peamiselt tulevad signaalid lapsevanematelt – nad näevad midagi, ei ole rahul. Võtame selliseid signaale alati tõsiselt. Juhtumid, kus on vastakuti õpetajad ja koolijuht, jõuavad meieni sageli ametiühingute esindajatelt," rääkis Reps. "Kui meil on kuue õpetaja pöördumine, siis tuleb seda väga tõsiselt võtta. Kas on probleeme? Jah, selgelt midagi on, aga enne ei võta ma seisukohta, kui oleme järelevalvetoimingud teinud ja tulemuse saanud."

"Kõige laiem küsimus on, kas koolijuht sobib või ei sobi. Võtame ühendust kooli pidajaga, teeme intervjuud, vaatame üle, kas töö üldised reeglid on paigas ja nii edasi," lisas Reps.

Tema sõnul tegeleb ministeerium ka koolikiusamise juhtumiga Sillamäel. "Kui juriidiliselt rääkida, siis toimub menetlus, aga abstraktselt me kõik vastutame. Kui noor inimene lõpetab niimoodi oma elu, siis on midagi tõsist tegemata jäetud. Meieni on Rajaleidja kaudu jõudnud info, et ega sellel noorel inimesel polnud teada kõik need tugi isikud, kelle poole abi saamiseks pöörduda," selgitas Reps.