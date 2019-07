Talud üle Eesti avavad laupäevast huvilistele oma uksed

„Avatud talude päev on maaelu üks suurpäevi. Loodetavasti on see täidetud hea tuju ja toredate avastustega. Kavatsen ka ise mõned talud üle vaadata. Lisaks Maamehe golfi talule plaanin läbi käia Kõrgemäe talust, mille nukukogu kohta olen palju head kuulnud, samuti vaatan üle Andri-Peedo talu, kus kuuldavasti on väga uuenduslik kitselaut. Kodule lähemal olles külastan ka Wile farmi, mille peremees mind juba ammu külla kutsus,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.