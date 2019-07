Minister kinnitas Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme

„Kagu-Eesti on väga looduskaunis ja kultuuririkas piirkond, mis on oma keskkonnalt imeline koht elamiseks. Ometi jääb Valga-, Võru- ja Põlvamaal elanikke järjest vähemaks,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Piirkond ei hiilga töövõimalustega ning elanike sissetulek on võrdlemisi madal, samuti on sealne majandusareng pigem tagasihoidlik.“ See ongi tema sõnul kahjuks sageli põhjuseks, miks Kagu-Eestist ära kolitakse.