VIDEO: Malevanoored rajasid roosiaedu ja hooldasid sanatooriumit

Taheva piirkonnas aitasid noored kümne tööpäeva jooksul korrastada kohalikku sanatooriumi ja selle lähiümbrust. «Töö, mis oli aasta otsa seisnud, on nüüd kahe nädala jooksul ära tehtud. Esimene ja teine korrus on värvitud, park on hooldatud, puud saavad riita. Mida veel võiks tahta,» tundis Taheva sanatooriumi juhatuse liige ja malevlaste üks tööandja Jane Kask rõõmu tehtud töö üle.