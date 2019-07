Võrus pakuvad kahel päeval toiduelamusi 17 kodukohvikut

Kohalikud liigirikkad rohumaad, viljakad põllud, külluslikud metsad, rabad ja sood, meri, järved ja jõed on juba sajandeid olnud oluliseks toiduallikaks. See tagab, et eestimaalaste toidulaual leidub head ja ehedat toitu kõigil neljal aastaajal.