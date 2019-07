Galerii: Võru kodukohvikud pakuvad erilisi retsepte

Tänavu toimuv kohvikutepäevade programm toimub Võru pärimustantsu festivali raames ning mitmed kohvikud on väikese juubeli puhul avatud kahel päeval. Võru kodukohvikute päevast osaleb 17 söögikohta.

Kohalikud liigirikkad rohumaad, viljakad põllud, külluslikud metsad, rabad ja sood, meri, järved ja jõed on juba sajandeid olnud oluliseks toiduallikaks. See tagab, et eestimaalaste toidulaual leidub head ja ehedat toitu kõigil neljal aastaajal.