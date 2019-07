Suursündmuse avas golfilöök Võrumaal

«Ju me olime siis natuke erilised ja alternatiivsemad,» arvas Maamehe Golfi talu perenaine Karin Sepp, miks avatud talude päeva avapauk just nende talus toimus.

«Meil on vaheldusrikas töö,» jätkas Karin Sepp. «Ühel päeval oleme farmis, kus meil on veised. Teisel päeval oleme siin maamehe golfi juures, kolmandal päeval põllu peal – meie elu on igavesti lill.»