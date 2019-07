Maarius Suviste: mida naaber teeb?

Nädalavahetusel ütles ühes kohas üks korraldajatest: «Mis nad siis panid oma ürituse meiega samale kuupäevale?! Meil oli ammu paigas, välja hõigatud ja nüüd siis niimoodi...» Nad olnud ammu aega tagasi pannud kuupäeva nii-öelda kinni ja välja kuulutanud, et sel ja sel kuupäeval tulge ja astuge ligi. Aga eks see paraku nii on, et kui on nii palju valikuid, siis kõik igale poole ei jõua, ega peagi jõudma – ei saa ju ennast lõhki ka rebida.