Lõõtsalegend kutsub enda kõrval istet võtma

Skulptuuri avamise järel leidis Heino Tartes, et eriti hästi on tabatud Karl Kikka ilme. «Ka näo poolest on see originaalile lähedane. Kunstnik tegi kuju foto järgi. Andsin talle nõu, millises asendis peaks lõõts olema ning kuidas võiks Kikas pingil istuda. Tavaliselt tahetakse siin pilte teha, turistid eriti, nüüd on selle jaoks istumiskoht olemas. Esimese kuju juures niisugust võimalust polnud,» rääkis Tartes.