Euroopa pikimale pingile mahtusid 25 riigi esindajad

Avamisele eelnes rongkäik kultuurikeskuse juurest linnaväljakule, kus liikmesriikide lippe hoidvad rahvatantsijad esitasid Euroopa Liidu hümni saatel liputantsu. Kõnelesid Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Euroopa maapiirkondade harta president Boy Scholtze, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott.

«30 aastat tagasi, mil harta alguse sai, lehvisid Põlvas veel punalipud ja kehtis nõukogude võim. Aga juba valmistusime Balti ketiks, mis toimus umbes kuu aja pärast,» lausus Pelisaar, kelle sõnutsi on Põlva olnud harta liige 15 aastat.

Laulsid Laura-Liis Kütt, Jan-Mattias Kottise ja Hanna Maria Laane, tantsunumbrid võttis enda kanda Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio.

28-meetrine pink paikneb Põlvas tuntud kurepesa torni ja Orajõe vahel ning sellel on 28 plaati harta liikmete andmetega. Pingi avamisel osales 200 inimest 25 riigist. Puuduvate liikmesmaade asemel sõlmisid pingil oleva rahvusvärvides paela lahti eestlased: nii esindas Kreeka linna Kolindrost Anneli Ott, Sloveenia asulat Moravčet aga Keit Kasemets.

Nelja päeva jagus nii arutelusid kui ka Põlvamaa vaatamisväärsustega tutvumist. Ööbisid külalised valdavalt peredes.

Tulikuum Brexit

Noorte töötoas osalenud Põlva gümnaasiumi õpilase Kristin Käo sõnutsi oli aruteluteema Brexit. «Nagu mujal maailmas, oli nii pooldavaid kui vastaseid seisukohti ning ühisele seisukohale me ei jõudnudki. Üks inglise noor ütles, et nemad ka ei tea, mis juhtuma hakkab, kui kõik laiali läheb. Noored tahaksid valdavalt Euroopa Liitu jääda, et säiliks vaba liikumine ja õppimisvõimalused.»

Samuti võiks Georg Pelisaare sõnul teha Põlvasse veel mingi Euroopa ühtsuse monumendi.

Inglise keelega tulid Käo tähelepanekul kõik noored toime. «Keegi ikka sai su mõttest aru ja andis teistele edasi,» märkis ta.

Põlva abivallavanema Janika Usina sõnutsi oli noortele laupäeval Taevaskojas põnev interaktiivne mäng, mille käigus tuli liikuda erinevatesse punktidesse, kus ootasid ees küsimused ja vastused Eesti kohta. «Eesmärk ei olnudki võistlemine, vaid huvi tekitamine meie kodukoha vastu.»

Täiskasvanud käisid Valgesoos, kus tegid väikese rabamatka ja ronisid uue vaatetorni otsa.

Moostes toimunud rahvustoitude õhtul oli iga maa välja pannud mingi traditsioonilise ja uudse toidu.

«Need olid nii põnevad, et isegi nimi ei jäänud meelde,» tunnistas Usin. «Näiteks oli kokku pandud juustu- ja magusalaadseid asju – võimaldab ju tänapäevane gurmeekultuur kõike miksida. Meie pakkusime mulgiputru ja kiluvõileiba, mis läksid väga hästi. Samuti pisteti meelsasti suhu kohalikust aiast pärit punaseid sõstraid, aga ka Eesti komme. Toitu pakkusime laastudelt, et kõik oleks võimalikult looduslähedane – vähem plasti ja rohkem taaskasutust.»

Küsimusele, kas Euroopa pikima pingi staatus on ikka lõplikult kindel, kostis Georg Pelisaar, et pikemat ei ole nad leidnud.

Idee sündis pooljuhuslikult

Pingi idee sündis vallavanema sõnutsi läbi juhuste. «Vaadates kõike seda, mis on mujal tehtud, turgatas ühel hetkel pähe, et ei ole pinki, millele mahuks istuma vähemalt üks esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Meie olime kohe lahkemad ning pakkusime igale riigile meetri. Sellest peaks piisama, et 56 inimest mahuksid Euroopa poolkaarele ära.»

Poolkaare keskele aga sobiksid Pelisaare ütlusel lähitulevikus mõnedki skulptuurid, mis on nii Põlvale kui ka Euroopale olulised. «Oleme mõelnud, et siin võiks olla kajastatud Gustav Aldolph Oldekopi (Põlva koguduse õpetaja, luuletaja ja ajakirjanik – M. M.) ja Jakob Hurda tegevus. Hurt on kindlasti üks nendest, kes palju tähendanud ka Euroopale.»

Samuti võiks Pelisaare sõnul teha Põlvasse veel mingi Euroopa ühtsuse monumendi.