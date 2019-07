Nädala keskpaik toob taas pilvitut ja sooja ilma

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Väiksem on sajuvõimalus Ida-Eestis. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kohati 26 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 2-7 m/s. Sooja on 12-17, kohati 10 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 2-7, põhjarannikul kuni 10 m/s. Sooja on 20-25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.