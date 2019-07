Ähijärvel ehitati vetelt kaduma kippuv kalapaat

«Rahvuspargi üks eesmärke on ka kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine,» rääkis Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Lilian Freiberg. «Siinkandis on need laudpaadid olnud pea iga järve ääres, kuid need, kes teha oskavad, jäävad järjest vanemaks.»