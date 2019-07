Ükski seto sõstramari ei pea enam kuuma taluma

Võistlus käib marjakasvatajate seas tema sõnul selle peale, kelle saak valmib kõige kiiremini, sest kes jõuab esimesena turule, sellel on võimalik küsida ka kõige kõrgemat hinda. «Aga nädala jooksul hakkavad hinnad langema ja kahe nädala pärast on kõigil ühesugune hind,» selgitas Timmo «Ja kui pakkumine on suur, on see hind võrdlemisi madal.»