Mobiilsete kiiruskaamerate Kagu-Eestisse jõudmine võtab veel aega

Politsei pressiesindaja Kerly Virk prognoosis, et Kagu-Eesti teedele peaksid mobiilsed kaamerad jõudma septembris. «Kõige varem septembris oleme valmis Kagu-Eestis neid kasutama,» kommenteeris Virk. Tema sõnutsi hakatakse kaameraid kasutama statistikast lähtuvalt seal, kus on suurem risk, et kiirust sageli ületatakse ja end ohtu pannakse.