Jaak Aab: riigimaja lihtsustab asjaajamist

Riigimajad muudavad asjaajamise lihtsamaks, koondades maakonnakeskustes pakutavad riigiteenused ühise katuse alla. Kui inimene riigimajja siseneb, võtab teda vastu ametnik, kes aitab leida tee õige spetsialisti juurde ning on vajaduse korral abiks e-teenuste vormistamisel.

Kui on soov taotleda sotsiaalvaldkonna toetust, suunatakse inimene sotsiaalkindlustusameti esindaja juurde, kui aga vaja uut passi, politsei- ja piirivalveameti esindaja juurde. Põllumehed saavad ühes kohas ajada oma asju nii põllumajandus- kui ka keskkonnaametiga.

Tulevikus soovime riigimajja kaasata kohalike omavalitsuste teenused, näiteks sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate omad. Inimesele pole vahet, kas teenus tuleb riigilt või omavalitsuselt, talle on oluline saada vajalikku abi. Kui näiteks kõiki sotsiaalvaldkonna teenuseid saaks tulevikus ühest kohast, teeks see inimesele vajaliku toe saamise palju lihtsamaks.

Ühe katuse all töötades on asutustel lihtsam säilitada oma teenuseid maakonnakeskuses ja teha koostööd. Iga asutus ei vaja eraldi klienditeenindajat, vaid üks töötaja saab pakkuda eri asutuste teenuseid. Sama on juristi või mõne muu spetsialistiga. Riigimaja annab võimaluse pakkuda piirkonnas ka teenuseid, mille järele kogu aeg nõudlust pole. Selline paindlik töökorraldus võimaldab pakkuda inimesele teenust, kui selleks vajadus tekib. Samal ajal saab hoida parema ja paindlikuma töökorraldusega kokku riigi kulusid.

Kuna endine Valga maavalitsuse hoone on muinsuskaitse all, valmib maja hinnangute kohaselt 2022. aastal.

Lisaks riigiteenustele võimaldab loodav maja universaalseid kontorikohti pealinna ametnikele ajutiste tööülesannete täitmiseks ja kohapeal kaugtööd tegevatele inimestele. Riigiasutustes on tööl järjest rohkem inimesi, kes soovivad elada väljaspool suuri linnu ja teha kaugtööd, mida võimaldab ka tänapäeva tehnoloogia.

Kuna mõnes maakonnas on juba uued ja sobivad valdkonniti sarnast teenust pakkuvad majad, on tulevikus mõnes maakonnas mitu maja, kuhu teenused on koondunud valdkondade kaupa. Kuid seal, kus saab, viime teenused kokku ühte hoonesse, et inimesel oleks mugav ja kiire riigiga asju ajada.

Riigi Kinnisvara AS kuulutas aprillis välja riigihanke, et leida Valga riigimaja rekonstrueerimise projekteerimistöödeks peatöövõtja. Nüüd on partnerid leitud ning planeeritud tööd on alanud. Rekonstrueerimisel keskendutakse hoone sisemusele, et tagada hea sisekliima ning head töötingimused. Projekteerimisel koostatakse uus ruumiplaneering ning ajakohastatakse tehnosüsteemid. Kuna endine Valga maavalitsuse hoone on muinsuskaitse all, valmib maja hinnangute kohaselt 2022. aastal.