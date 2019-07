Selgus Kreutzwaldi Kooli uus juht

«Taavi Karu puhul on tegemist tööka inimesega, kellel on selge ja huvitav visioon tulevikukoolist. Ta on ennast varasematel töökohtadel tõestanud tõsiseltvõetava partnerina,» kommenteeris valikut Võru abilinnapea Sixten Sild.

«Mulle on oluline, et Võrumaal on hea elada. Selle tähtis eeldus on hea haridus. Võru Kreutzwaldi kool kannab vastutusrikast rolli, et meie lastest kasvavad iseseisvalt otsustavad, tegutsevad ja vastutavad inimesed. On suur au ja väljakutse olla osaline seda toetava keskkonna loomisel. Saan rakendada oma seniseid kogemusi, et luua koos kooli töötajatega lastele parim paik kasvamiseks ja õppimiseks,» ütles Taavi Karu.