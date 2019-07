Trad.Attack! aitab laste kõhtu täita

Toidupanga projektijuhi Claudia Vihma sõnul napib organisatsioonil Lõuna-Eestis annetusi, kuigi just selles piirkonnas on suhteline vaesus Eesti suurim. «Kuigi meil on Lõuna-Eestis palju tublisid annetajaid, pole puuduse käes kannatavatele inimestele mõnikord võimalik midagi peale saia ja leiva jagada.»

Eesti toidupank on sõlminud partnerlussuhteid poekettidega, need annetavad toidupangale söögikõlblikke tooteid, mille säilivusaeg on lähenemas või mille pakendid on viga saanud. Lisaks on toidupangale appi tulnud restoraniärimees Kristjan Peäske, kes korraldab 26. septembril heategevusõhtusöögi, et koguda 30 000 eurot just Lõuna-Eesti toidupankadele. Õhtusöögil «Lapsed söönuks» pakub toite mitu Eesti restoranid. Esinemisega annab toidupanga heajs oma panuse ka Setomaa juurtega ansambel Trad.Attack!, samuti DJ Heidy Purga ja Jarek Kasar.