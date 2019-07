Nutisõltuvus – müüt või igapäevane karm reaalsus?

Hiljuti Valga põhikooli 2. klassi lõpetanud Brayan Veske kulutab seevastu valdava osa nutiseadmetes veedetud ajast just mängudele. Tehnikavidinat sirvides selgub, et enim meeldivad poisile strateegiat nõudvad mängud ehk sellised, kus saab ehitada, nagu noormees seda tüüpi rakendusi ise kirjeldab.

Üldjoontes ei arva Balodis ega Veske, et nutisõltuvus, nagu seda tihti kutsutakse, on ühiskonnas suur ja läbiv probleem. Pigem nõustuvad noored, et arvuti või telefoni liigne kasutamine on murekoht üksikute noorte puhul. «Eks ikka leidu lapsi, kellel telefoni pärast lapsepõlv ära kadunud. Ei saa aga üheselt väita, et kõik noored on sõltuvuses,» arutles Balodis.