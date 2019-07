Napsimehed lähevad pudeli nimel isegi metsasaadusi korjama

Mis kuradi elu see on, õiget suitsugi pole. Tõmban kogu aeg eri marke, kurku tulevad igasugused villid, rääkis oma raskest elust Vastse-Kuuste põliselanik Uno, kes valede markide tõmbamise tõttu rohtusid peab sööma. Veel kurtis mees, et kaks nädalat puudus kohaliku aleviku lettidelt tema meelisõlu Taurus. «Sõida Ahjale õlle järele. Kas see on normaalne?»