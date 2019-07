«Istekohti jagub. On toolid ja saab istuda ka puupakkudel. Kui on kuiv, on hea samblal istuda. Püsti saab ka loomulikult seista. Võimalusi on mitmesuguseid,» ütles Otepää vallas Lutike külas asuva Leigo talu peremees Tõnu Tamm, istudes keset metsa mäekese otsas. Samblal. Allpool on publikuala ja äsja valmis saanud lava.