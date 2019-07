Navitrolla jõudis «Midsomeri mõrvadesse»

«Tunnistan puhtsüdamlikult, et olin küll kuulnud, et midagi olla olnud ja inimesed olid väga imestunud, aga ma ise ei pööranud sellele eriti tähelepanu, sest ma televiisorit ei vaata,» kommenteeris Võrumaalt pärit kunstnik Navitrolla Õhtulehele asjaolu, et tema maali «Lehma unenägu» võis näha ühes Inglismaa krimisarja «Midsomeri mõrvad» episoodis.