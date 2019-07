Näituseks andis tõuke poolik pütikaas

Seto inglite lugu sai alguse 2003. aasta suvel Obinitsas, kui Merca leidis Kauksi Ülle ja Evar Riitsaare vana tare kõrvalhoonest pooliku pütikaane. «Tundus kahju ära põletada midagi, mis on kunagi inimest teeninud ja mille keegi on kunagi armastusega valmistanud. Palju mõistlikum on leida sellistele asjadele uus hingamine,» tõdes Merca.