Taukar moodustas Valgas neidudekoori

Tundus, et ootus oli vastastikune, sest esimestest muusikapaladest alates laulis sadakond lava ees olevat fänni Taukari laule innukalt kaasa. See ei jäänud mõistagi märkamata ka esinejal. «Valgas on nüüd moodustatud suur neidudekoor,» tõdes Taukar. Tõepoolest, enamik lava ees kaasaelajatest olid noored neiud.